Le navigateur crypto Brave compte désormais 20 millions d’utilisateurs actifs

Brave est un navigateur qui a pour objectif de protéger la vie privée en bloquant par défaut les pisteurs.

Brendan Eich, son fondateur, n’est pas un inconnu puisqu’il est l’inventeur du langage JavaScript et a participé activement à la création de Mozilla Firefox. Selon lui, Brave serait 40 % plus rapide que Google Chrome sur les ordinateurs et 4 fois plus rapide sur les smartphones.

Il a également déclaré : « Les utilisateurs en ont assez du capitalisme de surveillance, et 20 millions de personnes sont passées à Brave pour un tout nouvel écosystème du Web qui leur redonne le contrôle de leur expérience de navigation. »

Ainsi, le navigateur a annoncé qu’il a dépassé les 20 millions d’utilisateurs actifs mensuels et les 7 millions d’utilisateurs actifs quotidiens. C’est une augmentation de 130 % par rapport à l’année dernière. En novembre 2019, le navigateur comptait 8,7 millions d’utilisateurs actifs mensuels et 3 millions d’utilisateurs actifs quotidiens.

La société a également exhorté les autorités à prendre des mesures contre divers géants du Web qui, selon Brave, abusent de leur pouvoir au détriment des utilisateurs.