Brave s'associe à Guardian et lance un Firewall + VPN sur iOS à 9,99€ par mois

À première vue, aucune nouvelle fonctionnalité ne devrait être intégrée par Brave ni Guardian à l’occasion de ce partenariat. Cela vous évite simplement d’avoir à installer une application dédiée et vous permet de piloter l’intégralité du module depuis votre navigateur.

Outre le VPN (dont on ignore au passage combien de serveurs sont disponibles), le pare-feu intégré par Brave Firewall + VPN permet de bloquer automatiquement les publicités et les trackers auxquels les internautes sont confrontés. Aussi bien sur les sites Web visités via Brave que via n’importe quelle application installée sur l’iPhone. Un compteur permet aussi de prendre conscience du nombre de requêtes bloquées par le service.