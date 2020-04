Malwarebytes lance son propre service de VPN, Malwarebytes Privacy

La société Malwarebytes Corporation, spécialisée dans la sécurité informatique, se lance sur le marché des VPN. Avec Malwarebytes Privacy, elle espère séduire les utilisateurs, via deux formules : une à petit prix, avec des fonctionnalités classiques, et une plus onéreuse, qui met l'accent sur la sécurité.

Vous connaissez peut-être Malwarebytes pour ses outils de sécurité, contre les ransomwares avec Malwarebytes Anti-Ransomware, les logiciels publicitaires avec Malwarebytes AdwCleaner ou les malwares en général avec Malwarebytes. L'éditeur a dorénavant décidé d'ajouter une corde à son arc, en lançant un service de VPN.