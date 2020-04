NordVPN déploie le protocole NordLynx et promet un VPN plus rapide et plus sécurisé

Dans notre test de la solution NordVPN , nous avions souligné les bonnes performances de l'outil, notamment en matière de rapidité. Et cette propriété devrait connaître une amélioration sensible dans les prochains jours.

Le récent protocole VPN baptisé WireGuard, plus léger et plus rapide que ses prédécesseurs, va être intégré aux outils de NordVPN. Mais le fournisseur a d'abord dû lui ajouter un système de confidentialité. L'ensemble est désormais prêt à être déployé et porte le nom de NordLynx.

À partir du protocole WireGuard

En effet, l'éditeur a annoncé l'arrivée d'une nouvelle technologie dans son outil. Baptisée NordLynx, elle repose en réalité sur le protocole VPN open-source WireGuard. Celui-ci se veut plus sécurisé, via un chiffrement optimisé, plus léger, avec un code plus synthétique, et plus rapide.

Mais en l'état, le recours à WireGuard peut poser des problèmes de confidentialité. En effet, le protocole ne permet pas d'attribuer une IP dynamique à un utilisateur, et les données de ce dernier doivent donc être stockées sur un serveur. Ce qui n'est pas vraiment idéal pour sécuriser sa navigation internet avec un VPN.

Avant de le mettre en place, NordVPN a donc dû développer une couche supplémentaire, pour garantir l'anonymat des utilisateurs. Elle a ainsi ajouté un double système de traduction d'adresse réseau (NAT), qui permet de préserver la confidentialité de ses clients. C'est donc l'association des deux technologies qui porte le nom de NordLynx.