Google retire un des VPN les plus populaires du Play Store en raison d'une faille

Une faille découverte sur le VPN

Une éviction par précaution

Source : VPNpro

C'est le cas de l'application "SuperVPN Free VPN Client" qui a été retirée récemment du Google Play Store par le géant de Mountain View, et ce malgré ses très nombreux téléchargements.Comme le rapporte le site spécialisé VPNpro , une faille a été identifiée sur l'application SuperVPN qui totalise plus de 100 millions de téléchargements. Cette vulnérabilité aurait permis de nombreuses attaques de type man-in-the-middle (MITM), technique de piratage bien connue des experts en sécurité. Pour cela, VPNpro a signalé le problème aux équipes de Google afin de contacter au plus vite la société SuperSoftTech en charge du développement de l'application.Le développeur n'ayant pas pu résoudre la faille de sécurité incriminée, Google a été contraint de retirer l'application VPN de son Play Store par mesure de précaution. Bien que très populaire (car gratuite), cette dernière a été retirée mardi 7 avril et n'est donc plus disponible en téléchargement pour les terminaux Android. Cependant de nombreux utilisateurs disposent encore de ce VPN installé sur leurs smartphones et tablettes, il vous faudra donc être prudent ou vous résoudre à désinstaller Super VPN.