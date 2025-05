Si votre batterie accuse le coup dès que vous utilisez votre VPN, c’est d’abord de ce côté-ci qu’il faut chercher. Les protocoles VPN, parce qu’ils chiffrent les données et les font transiter dans un tunnel sécurisé entre votre appareil et le serveur, sollicitent activement le processeur à chaque échange. Sur un smartphone, cette activité constante peut vite faire grimper la consommation, surtout si la connexion reste active en arrière-plan.

Mais selon le protocole utilisé, l’impact sur la batterie peut varier du simple au triple. OpenVPN, encore très répandu, reste fiable côté sécurité, mais il repose sur une architecture ancienne et lourde. Chaque paquet est chiffré en AES, encapsulé, puis transmis via une connexion persistante qui mobilise plusieurs couches de traitement, souvent sur TCP ou UDP via TLS. Ce fonctionnement implique plus d’étapes pour chaque échange, et donc une charge processeur plus soutenue. Résultat : le système reste actif en permanence, ce qui peut empêcher l’entrée en veille réseau et accélérer la décharge, surtout sur mobile.

À l’inverse, WireGuard adopte une approche plus directe. Il repose sur un chiffrement plus léger (ChaCha20) et sur une structure bien plus compacte, avec un nombre réduit de lignes de code. Là où OpenVPN traite chaque session comme une suite d’opérations complexes, WireGuard fonctionne de façon plus linéaire et intégrée, ce qui limite les calculs nécessaires à chaque envoi de données. Le protocole s’intègre aussi directement dans le noyau de certains systèmes, notamment Android, ce qui réduit encore l’impact sur les ressources. À l’usage, la différence se ressent clairement sur l’autonomie.

Sur iPhone et iPad, IKEv2 constitue une bonne alternative. Bien intégré au système, il permet de maintenir une connexion stable même en cas de changements de réseau (Wi-Fi vers 4G/5G par exemple), sans renégociation complète du tunnel à chaque fois.