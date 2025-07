On ne s’en rend pas forcément compte tout de suite, mais il y a des moments où un VPN complique plus les choses qu’il ne les simplifie. Échec de connexion à une imprimante locale, application bancaire qui refuse de vous laisser accéder à vos comptes, connexion hyper ralentie à cause d’usages lourds et pas forcément critiques… Dans ce genre de cas, on aurait logiquement tendance à vouloir couper son réseau privé virtuel, quitte à prendre le risque d’exposer le reste de son trafic sensible. Il existe pourtant une solution plus fine, pensée pour jongler entre sécurité et praticité sans devoir choisir entre les deux à chaque utilisation : le split tunneling.