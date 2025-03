Idéal pour celles et ceux qui cherchent une solution clé en main, CyberGhost mise sur une interface intuitive et un vaste réseau de plus de 11 000 serveurs dans 100 pays. Avec WireGuard pour garantir des débits solides, il embarque aussi plusieurs outils essentiels : blocage des pubs et des malwares, protection contre les fuites DNS et WebRTC. Sur Windows, une option antivirus vient compléter l’ensemble, en analysant les fichiers déjà présents sur l’appareil et en assurant la mise à jour automatique des logiciels pour limiter les failles de sécurité. Une approche qui combine confidentialité et protection renforcée sans complexité technique.