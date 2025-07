Avec plus de 11 000 serveurs dans une centaine de pays, CyberGhost combine couverture étendue et très bonne stabilité. Il s’appuie sur le protocole WireGuard, réputé pour sa vitesse, et chiffre les connexions avec ChaCha20, une référence côté sécurité. Côté fonctionnalités, le service propose un kill switch fiable, un bloqueur de DNS malveillants, des serveurs NoSpy gérés en interne, et des IP dédiées en option. On apprécie aussi la possibilité de marquer ses localisations préférées, ou de se connecter automatiquement à un VPN dès qu’un Wi-Fi inconnu est détecté. Un VPN complet, bien pensé pour le télétravail au quotidien.