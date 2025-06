Le protocole VPN détermine la façon dont vos données transitent entre votre appareil et le serveur. Certains privilégient la sécurité, d’autres la rapidité, mais rarement les deux à la fois. Par exemple, OpenVPN en mode TCP offre une excellente stabilité et de solides garanties de sécurité, mais peut ralentir la connexion en raison de son fonctionnement plus lourd. À l’inverse, des protocoles comme WireGuard ou IKEv2 favorisent la vitesse tout en maintenant un bon niveau de sécurité.

Ces dernières années, plusieurs fournisseurs ont développé leurs propres protocoles maison, souvent présentés comme plus rapides et mieux intégrés. Si ces solutions peuvent réellement améliorer les performances, elles nécessitent au minimum des audits indépendants, complets et documentés. Malheureusement, dans ce secteur, la transparence n’est pas toujours au rendez-vous, et il peut être difficile de démêler le vrai du faux face à des rapports peu détaillés, voire biaisés.

Publier le code source d’un protocole offre aussi, en théorie, une meilleure visibilité sur sa sécurité, mais cette transparence ne vaut que si le projet bénéficie d’une revue régulière par une communauté active et d’une correction rapide des vulnérabilités. Sans cela, même un protocole ouvert peut présenter des risques.