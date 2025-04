Proton VPN mise sur la sécurité dès la base : relais Secure Core, serveurs Tor, chiffrement AES-256, et un filtre NetShield pour bloquer contenus indésirables et malveillants. Mais la version premium pousse plus loin avec des outils complémentaires : gestionnaire de mots de passe, alias mail et surveillance du dark web. Avec plus de 12 000 serveurs dans 117 pays, c’est aussi l’un des réseaux les plus étendus.