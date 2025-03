Depuis vendredi soir, les signalements se multiplient : paiements refusés, retraits impossibles, virements inaccessibles, et dans certains cas, des débits constatés alors que la transaction a échoué chez le commerçant. Une situation critique pour de nombreux clients de ce service bancaire alternatif, souvent utilisée comme compte principal. Rappelons, en effet, que Nickel a connu le succès grâce à ses valeurs "d'inclusions bancaires" en se positionnant comme "le compte pour tous" et a séduit plus de 4 millions de clients déjà.