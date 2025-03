L’IA joue désormais un rôle central dans les opérations criminelles en Europe. C'est ce que rapporte L’EU-SOCTA qui l'identifie comme un outil puissant utilisé par les cybercriminels pour automatiser et étendre leurs activités.

Par exemple, des images de nature pédopornographique peuvent être générées à l’aide de l’IA, ce qui complique davantage les efforts pour stopper ces crimes. L'IA permet aussi de produire des photos truquées, comme des images d'adultes rajeunies, rendant plus difficile pour les autorités d'enquêter et de prévenir de tels abus.

Les groupes criminels exploitent la polyvalence de l’IA pour étendre leurs activités à l’échelle mondiale. L'IA générative permet aux criminels d'atteindre des victimes dans plusieurs langues et dans des régions éloignées. Cette capacité de ciblage mondial ouvre de nouvelles avenues pour les activités criminelles, notamment pour les escroqueries en ligne et les réseaux de trafic de personnes. De plus, l'utilisation d'outils numériques complexes rend plus difficile pour les autorités de suivre les flux financiers et de saisir les actifs illégaux, notamment à travers les cryptomonnaies. Le blanchiment d'argent et le transfert de fonds mal acquis sont facilités par des technologies de plus en plus anonymes et sécurisées.

Europol alerte aussi sur l’émergence de technologies comme l’informatique quantique, qui pourrait casser les systèmes de chiffrement existants et craint que cette évolution puisse ouvrir la voie à des réseaux criminels entièrement dirigés par des intelligences artificielles autonomes. Ces développements entraînent une évolution rapide du crime organisé, où les criminels ne se contentent plus d’exploiter des failles existantes, mais inventent de nouvelles méthodes pour dissimuler et faire prospérer leurs activités.

Catherine De Bolle, directrice exécutive d'Europol, souligne : « L'ADN même du crime organisé est en pleine mutation. Les réseaux criminels sont devenus des entreprises criminelles mondiales, portées par la technologie, exploitant les plateformes numériques, les flux financiers illicites et l’instabilité géopolitique pour étendre leur influence ».

Un vrai défi pour les autorités européennes, qui doivent constamment réajuster leurs stratégies pour contrer des attaques de plus en plus sophistiquées.