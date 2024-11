Dans une note publiée ce mardi 12 novembre, Europol, l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs, tire la sonnette d'alarme sur un phénomène bien préoccupant. L'institution s'inquiète de l'utilisation massive des médias sociaux par les réseaux criminels pour recruter des mineurs. L'agence révèle que ces derniers sont impliqués dans plus de 70% des marchés criminels, notamment dans le trafic de drogue, la fraude en ligne et la cybercriminalité. Les méthodes de recrutement sont de plus en plus sophistiquées. Elles s'inspirent désormais des codes et techniques des influenceurs.