MDMA, cocaine, cannabis : ces emojis (innocents) qui servent pourtant aux échanges de drogue

Les acheteurs contactent généralement le trafiquant à l'origine de la publication par le biais de la messagerie privée de l'application. Dès lors que la prise de contact est effectuée, la conversation bifurque sur une autre application de messagerie chiffrée comme WhatsApp ou Telegram.

Là où une grande partie des plus jeunes consommateurs de drogues se contentaient des substances les plus accessibles à l'achat comme les produits à base de cannabis, la diversification des molécules tend à s'étendre. Hormis l'aspect complètement illicite de l'affaire, des drogues puissantes et ayant parfois été préparées de façon douteuse se retrouvent dans les mains de consommateurs non avertis. Ces « drogues contrefaites » entraînent des prises de risques plus importantes que les dangers connus pouvant être induits par les substances en elles-mêmes.