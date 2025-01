Showroomprivé a été la première victime, avec une série de connexions suspectes détectées entre le 3 et le 6 janvier. L'entreprise a rapidement et bien réagi, en réinitialisant les mots de passe des comptes ciblés pour éviter toute exfiltration de données sensibles. Les équipes de sécurité ont pu identifier et bloquer les comportements suspects avant qu'ils ne causent des dommages significatifs.