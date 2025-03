Et pour cause, le message en question a tout d’une alerte officielle : branding, formulations professionnelles types, mentions « chiffré avec TLS » et « En savoir plus » pour renforcer sa crédibilité. Il affirme que les systèmes de sécurité de 1Password ont détecté une compromission du mot de passe et qu’une réinitialisation est nécessaire sous 24 heures pour éviter le blocage du compte.