LastPass (encore) victime d'une campagne de phishing très convaincante

Comme l’explique LastPass dans un billet de blog publié le 17 avril, une campagne de phishing très convaincante a visé de nombreux utilisateurs et utilisatrices du gestionnaire de mot de passe. Tout commence par un coup de fil avec, de l’autre côté de la ligne, une boite vocale informant la victime que son compte LastPass a été utilisé depuis un appareil inconnu et qu’il est possible de valider ou non la connexion en tapant « 1 » ou « 2 » sur son clavier. Si la victime tombe dans ce premier panneau, alors la machine est lancée.