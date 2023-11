Le feuilleton LastPass continue : 4,4 millions de dollars dérobés en crypto-monnaie !

Voilà plusieurs mois que LastPass, un gestionnaire de mots de passe plutôt populaire, est victime de plusieurs attaques de hackers. Des attaques bien ciblées, puisqu'elles visent particulièrement les usagers de la plateforme détenteurs de crypto-monnaies. Depuis 2022, elles commencent à peser lourd, et on estimait les pertes à plus de 35 millions de dollars à la rentrée. La série noire continue, et des chercheurs experts en fraude à la crypto viennent de découvrir que 4,4 millions de dollars supplémentaires viennent d'être subtilisés au mois d'octobre.