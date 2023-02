Piratage de LastPass : c'est encore plus grave que ce que l'on imaginait

LastPass

LastPass est très facile à maitriser. Tout est intuitif et bien organisé, que ce soit avec la version à installer sur ordinateur ou les applications mobiles. Comme d’autres gestionnaires en ligne, la version desktop offre plus de possibilités de réglages. Disponible gratuitement ou en version Premium (et Famille), LastPass répondra à tous vos besoins. Cependant, avec une année 2022 marquée par les problèmes de sécurité rencontrés par l'entreprise, la réputation de LastPass est désormais ternie et il sera nécessaire pour le gestionnaire de redoubler d'efforts pour regagner la confiance des utilisateurs.