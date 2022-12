Piratage de LastPass : quand les gestionnaires de mots de passe se tirent dans les pattes

Malgré ses défauts, le mot de passe reste toujours le principal Sésame pour accéder à ses comptes et protéger ses données sensibles. Encore faut-il respecter quelques règles de base qui apparaissent comme autant de contraintes. Les deux principales sont la mémorisation et la gestion de mots de passe uniques. Avec un gestionnaire de mots de passe, ce n’est plus un casse-tête. L’offre étant maintenant très large, voici notre sélection.

Lire la suite