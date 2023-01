LastPass : le piratage de novembre est bien plus large que ce qu'on croyait

Les hackers sont parvenus à obtenir une clé permettant de déchiffrer une partie des sauvegardes. Parmi les données exfiltrées, GoTo évoque des noms d'utilisateur ou encore des mots de passe hachés et salés. Petite précision, il ne faut pas confondre un mot de passe chiffré (qui suppose donc qu'il existe un moyen de le déchiffrer) avec un mot de passe salé et haché, qui va être transformé, auquel on va ajouter des caractères et qui ne fonctionne qu'à sens unique (en d'autres termes, qui est beaucoup plus sécurisé qu'un mot de passe simplement chiffré).