Une fausse application LastPass a squatté l’App Store d’Apple pendant presque trois semaines

Concentré sur l’importance de faire disparaître le logiciel de l’App Store, LastPass n’a pas étudié le comportement de l’application et ses risques pour les données personnelles. Si l’entreprise ne donne pas d’informations quant à un éventuel siphonnage de données opéré via cette app frauduleuse, il est tout de même à noter qu’elle demandait de nombreuses informations personnelles comme le mot de passe du coffre-fort, l’adresse mail et postale et même le numéro de carte bleue des utilisateurs et utilisatrices.