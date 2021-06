Apple publie un livre blanc sur la dangerosité des App Store tiers

Cette fois, la communication de l'entreprise passe par la publication d'un guide destiné aux utilisateurs, où il est expliqué en détail ce qu'il pourrait se passer s'ils avaient la possibilité de télécharger des applications sur des magasins tiers et ce qu'Apple met en place comme protections avec son App Store. Elle souligne que les téléphones sous Android sont plus prompts à être infectés par des malwares, quinze fois plus d'après une étude citée dans le document, à cause de la possibilité de télécharger des applications un peu partout.