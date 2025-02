Have I Been Pwned (HIBP) vient d'ajouter 284 millions de comptes compromis et presque autant de mots de passe uniques à sa base de données, après la découverte d'une fuite massive sur Telegram. Derrière cette fuite de données impressionnante, une réalité préoccupante : des millions d’identifiants volés se promènent dans la nature et cherchent acquéreur, quand ils ne sont pas accessibles gratuitement.