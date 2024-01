Naz.API : des millions de nouveaux mots de passe et adresses mail volées se baladent sur le web

Comme à chaque découverte funeste de ce type, on peut voir que de nombreux mots de passe sont très faciles à deviner et souvent réutilisés en masse sur de nombreuses plateformes différentes. Les 100 millions de mots de passe enregistrés sur Have I Been Pwned apparaissent 1,3 milliard de fois dans la base de données. Signe que la réutilisation de mot de passe est monnaie courante et que l’ingéniosité des internautes quand il s’agit de choisir son mot de passe laisse à désirer. De quoi souligner l'utilité des gestionnaires de mots de passe.