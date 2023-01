Piratage de mots de passe : beaucoup utilisent les noms de réseaux sociaux, voyons lesquels ont la cote

C'est un rapport pour le moins étonnant dont nous avons pris connaissance et qui concerne, une fois de plus, les fameux mots de passe. Ceux-ci sont encore aujourd'hui le principal outil de protection et d'authentification sur Internet mis à la disposition des internautes et mobinautes du monde entier. Les analystes de Specops Software, entreprise suédoise spécialisée dans les solutions de sécurité en ligne, nous expliquent ainsi avoir découvert de très nombreuses fois des noms de réseaux sociaux dans des bases de données comportant des mots de passe compromis.