Le recoupement d'informations en ligne, un nouveau risque pour la vie privée prévient la CNIL

Alors que peu de Français semblent porter de l'attention à la protection de leurs données personnelles, la CNIL tire encore une fois la sonnette d'alarme concernant une pratique qui se répand de plus en plus. Le recoupement d'informations en ligne. Elle est pratiquée par de nombreux acteurs : journalistes, cybercriminels ou acteurs de la sécurité, services d'enquêtes ou recruteurs. Il faut voir la présence numérique d'une personne comme un puzzle : chaque information prise individuellement ne permet pas nécessairement l'identification de celle-ci. Toutefois, une fois qu'on en rassemble plusieurs, il est possible de les recoller et de procéder facilement à une identification d'un internaute.