Sécurité des données : « Il n'y a pas que nos amis qui regardent ce qu'on publie sur Facebook » (Interview AFCDP)

Nous avons récemment parlé des arnaques au colis, du type « Attention, il manque deux euros pour que vous puissiez retrouver votre colis ». Tout cela est destiné à subtiliser des données à caractère personnel, éventuellement un peu d'argent, et c'est là que ça devient dangereux. Car si on laisse trainer trop de données personnelles, on fournit une sorte d'avatar qui peut être utilisé pour des usurpations d'identité, avec des conséquences financières et des troubles conséquents. Il ne faut pas laisser trainer n'importe quoi n'importe où, et toujours se demander si toutes les informations que nous laissons sur Facebook, Twitter, Twitch ou autres sont bien nécessaires pour l'utilisation qu'on veut en faire.