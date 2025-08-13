Vous vous rendez bientôt à l'étranger et ne savez pas comment contourner les restrictions géographiques pour accéder à vos contenus favoris ? Pas de panique, on vous explique comment faire.
- Pour contourner les restrictions géographiques, privilégiez des plateformes de streaming flexibles comme Netflix, qui maintiennent vos préférences à l'étranger.
- Téléchargez vos films et séries préférés avant de partir pour les visionner hors connexion, même sans Wi-Fi.
- Utilisez un VPN pour masquer votre adresse IP et accéder à vos contenus favoris comme si vous étiez chez vous.
Le streaming a le vent en poupe. Netflix a vu ses bénéfices augmenter de 45 % au deuxième trimestre 2025 tandis que Disney+ multiplie les partenariats fructueux avec les opérateurs mobiles français. Si comme nous, vous ne pouvez pas vous passer longtemps de vos contenus préférés, voici comment en profiter même lors de vos vacances à l'étranger.
1. Privilégiez une solution flexible
Vous le savez, les contenus accessibles en streaming diffèrent selon le pays où l'on se trouve. Certains services, comme Canal+ par exemple, sont plutôt stricts et ne permettent pas aux utilisateurs d'accéder aux films et aux séries hors de l'UE.
Mais certaines plateformes sont plus souples : Netflix, par exemple, conserve vos profils, vos préférences et votre liste de lecture où que vous soyez en voyage. Disney+ et Prime veillent, en général, à proposer la même interface et le même contenu, dans la limite des droits accordés par chaque pays. Que vous regardiez vos séries et films sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable, privilégiez les plateformes qui vous offriront la meilleure continuité de services.
2. Téléchargez vos contenus à l'avance
Vous voulez être sûr de pouvoir regarder vos séries et films favoris en vacances ? Prenez vos précautions avant de partir en les téléchargeant via vos plateformes de streaming favorites. Elles sont, en effet, nombreuses à vous proposer cette option pour vous permettre de visionner vos contenus hors connexion.
Connectez-vous au Wi-fi et rendez-vous, par exemple, sur Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ou encore Canal+ et cliquez sur l'icône de téléchargement visible à côté des titres qui vous intéressent (il s'agit, en général, d'une flèche pointée vers le bas). Assurez-vous que les téléchargements ont bien été finalisés avant de partir.
3. Misez sur le VPN
La meilleure solution pour profiter de vos contenus audiovisuels à l'étranger reste le VPN. Cet outil bien utile et totalement légal vous permet de masquer votre adresse IP et de vous connecter à des serveurs localisés dans le monde entier pour contourner les restrictions géographiques des plateformes. Il protégera aussi votre connexion si vous utilisez un réseau public.
Il existe aujourd'hui assez peu de VPN gratuits, à l'image de ProtonVPN, mais certains services comme CyberGhost VPN ou NordVPN proposent des essais sans frais pouvant aller de 30 à 45 jours. Après avoir installé votre VPN, lancez le logiciel et choisissez un serveur français pour accéder à votre plateforme de streaming comme si vous étiez chez vous. Simple et efficace.