Mais certaines plateformes sont plus souples : Netflix, par exemple, conserve vos profils, vos préférences et votre liste de lecture où que vous soyez en voyage. Disney+ et Prime veillent, en général, à proposer la même interface et le même contenu, dans la limite des droits accordés par chaque pays. Que vous regardiez vos séries et films sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable, privilégiez les plateformes qui vous offriront la meilleure continuité de services.