Avec plus de 3 000 serveurs dans 105 pays, ExpressVPN est le passeport idéal pour accéder à vos playlists et radios préférées où que vous soyez. Son protocole maison, Lightway, garantit des connexions ultra-rapides et une stabilité exemplaire, même sur de longues distances. En prime, l’option Shuffle IP change automatiquement votre adresse IP pour une couche d’anonymat supplémentaire, sans jamais ralentir votre navigation. Ajoutez des protections anti-fuites DNS et une couverture mondiale, et vous obtenez un VPN aussi fiable qu’efficace pour le streaming et tous types d’activités.