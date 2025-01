Pour contrer ces pratiques parfois douteuses, et éviter de voir votre budget partir en fumée, il y a mieux que de céder à la première promo venue : un VPN. Si les réseaux privés virtuels sont souvent mis en avant pour leur capacité à sécuriser les données de trafic et renforcer la confidentialité de votre navigation, ils vous ouvrent aussi les portes d’un Internet où les prix ne dépendent plus de votre localisation. Adieu, fausses soldes et hausses déguisées, bonjour petits prix et super économies !