Dans quel pays l'abonnement Netflix est-il le moins cher ? Spoil : ce n'est pas la France !

Tous les prix ont été convertis en dollars, une monnaie légèrement plus forte (1 euro = 1,08 à 1,10 dollars ces 30 derniers jours) que notre Euro. Et à ce compte-là, c'est le Pakistan qui sort net vainqueur ! Sur place, l'offre de base ne coûte que 1,47 dollar, le forfait Standard 2,61 dollars, et l'offre Premium 3,59 dollars. L'Égypte (2,27 ; 3,89 et 5,35 dollars) et l'Inde (2,40 ; 3,89 et 7,84 dollars), précédent le Pakistan dans la hiérarchie.