Comment faire des économies pour vos vacances avec un VPN ?

Également, les sites ont tendance à proposer des tarifs plus avantageux aux locaux. Ainsi, si vous habitez en France et que vous cherchez un hôtel ou un billet d’avion pour aller ailleurs dans le pays, vous aurez probablement des prix plus bas que quelqu’un qui ferait la même recherche en étant géolocalisé à Londres. La période à laquelle vous souhaitez partir en vacances est aussi à prendre en considération : si vous partez durant une fête nationale ou des vacances scolaires, en général, la demande sera plus forte et les différentes agences de voyages en profiteront pour proposer des prix plus élevés que durant une période creuse dans votre pays. Un problème que ne rencontrera pas quelqu’un localisé dans un autre pays qui n’a pas de vacances scolaires à ce moment précis.