Plus de problème pour regarder la télévision française lors de vos déplacements à l’étranger, avec votre VPN sous le bras ! Vous l’avez vu, le paramétrage est facile et rapide. N’oubliez pas cependant que l’usage d’une application comme un VPN pour débloquer la géorestriction peut aller à l’encontre des conditions d’utilisation du site. Il est également possible que certains serveurs soient surchargés, mais heureusement, votre VPN vous en propose parfois plusieurs pour un même pays. Enfin, un VPN avec abonnement offre la plupart du temps des services de qualité supérieure à un VPN gratuit.