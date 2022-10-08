Vous cherchez un VPN gratuit qui fonctionne vraiment en Belgique ? Alors soyons clairs : les VPN vraiment gratuits ne proposent aucun serveur belge. Pour obtenir une IP belge sans payer durablement, la meilleure option reste l'essai remboursable de CyberGhost (45 jours). C'est d'ailleurs la période d'essai la plus longue du marché. Ce guide vous présente toutes les solutions, du gratuit limité au premium sans engagement, pour que vous choisissiez en connaissance de cause.
🏆 Top 3 des meilleurs VPN pour la Belgique en 2026
Dans notre sélection, nous avons retenu les VPN qui restent crédibles sans engagement, soit via offre gratuite, soit via période "satisfait ou remboursé", et qui proposent un accès fiable à Bruxelles ou Anvers pour le streaming et la navigation du quotidien.
CyberGhost VPN
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Expérience moins homogène selon les plateformes
Proton VPN
- Haut niveau de sécurité et de confidentialité
- Une version gratuite convaincante
- Stealth et Secure Core bien pensés pour les environnements restrictifs
- Tarifs plus élevés que plusieurs concurrents grand public
- Haut niveau de sécurité et de confidentialité
- Une version gratuite convaincante
- Stealth et Secure Core bien pensés pour les environnements restrictifs
- Tarifs plus élevés que plusieurs concurrents grand public
ExpressVPN
- Performances très élevées et stables
- Protocole Lightway rapide et bien intégré
- Applications simples, soignées et agréables à utiliser
- Moins de réglages avancés que certains concurrents
- Performances très élevées et stables
- Protocole Lightway rapide et bien intégré
- Applications simples, soignées et agréables à utiliser
- Moins de réglages avancés que certains concurrents
Les 3 meilleurs VPN pour la Belgique en résumé
|VPN
|Réseau
|Serveurs belges
|Protocoles
|Garantie
|Prix (2 ans)
|CyberGhost
|11 500 serveurs / 100 pays
|200+ (Bruxelles + Anvers)
|WireGuard, OpenVPN, IKEv2
|45 jours
|~2,03 €/mois
|Proton VPN
|20 000+ serveurs / 145 pays
|Bruxelles (plan payant)
|WireGuard, OpenVPN, IKEv2
|30 jours
|~2,99 €/mois
|ExpressVPN
|3 000+ serveurs / 105 pays
|Bruxelles (non communiqué)
|Lightway, OpenVPN, IKEv2
|30 jours
|~6,67 €/mois
VPN Belgique : quel est votre profil ?
Avant de plonger dans le classement, mieux vaut préciser votre profil ainsi que vos besoins. Dans quelle situation êtes-vous .
Vous vivez en Belgique et cherchez à protéger votre connexion.
C'est l'usage le plus répandu. Que vous soyez abonné chez Proximus, Telenet ou VOO, votre fournisseur d'accès collecte des métadonnées sur votre navigation — et peut légalement les transmettre à des tiers. Un VPN chiffre votre trafic et soustrait ces données à la vue de votre opérateur. Pour cet usage, un VPN gratuit comme Proton VPN Free suffit au quotidien.
Vous êtes à l'étranger et voulez accéder aux contenus belges.
Expatrié, vacancier, frontalier ou étudiant Erasmus : vous cherchez une IP belge pour débloquer RTBF Auvio, RTL Play ou VRT MAX, ou accéder à votre espace bancaire Belfius ou ING sans déclencher d'alerte de sécurité. Là, aucun VPN gratuit ne propose de serveur belge — l'essai remboursable de CyberGhost (45 jours) est la seule option réellement fonctionnelle sans payer durablement.
La suite de ce guide couvre les deux cas. Repérez le vôtre et sautez directement à la section correspondante.
Ce qu'il faut retenir
✅ CyberGhost offre 45 jours d'essai remboursable - le seul moyen d'avoir une IP belge gratuitement.
✅ Proton VPN Free est le seul VPN vraiment gratuit et illimité en données - mais sans serveur belge.
❌ Aucun VPN 100% gratuit ne propose de serveur en Belgique (sauf TunnelBear, partiellement).
💡 En cumulant les essais (CyberGhost + ExpressVPN + Surfshark + NordVPN), vous pouvez tester 135 jours de VPN premium sans rien payer durablement.
🚫 Hola VPN et les extensions VPN anonymes du Chrome Web Store sont à fuir absolument.
Notre classement - les meilleurs VPN gratuits pour la Belgique
|VPN
|Meilleur pour
|Serveur belge
|Durée gratuite
|CB requise
|🥇 CyberGhost
|IP belge, streaming, usage complet
|✅ 200+ serveurs
|45 jours
|Oui (remboursée)
|🥈 Proton VPN Free
|Navigation quotidienne illimitée
|❌ (plan Free)
|Illimité
|Non
|🥉 ExpressVPN
|Cumul d'essais, performances
|✅ Bruxelles
|30 jours
|Oui (remboursée)
|Surfshark
|Cumul d'essais, appareils illimités
|✅ Belgique
|30 jours
|Oui (remboursée)
|NordVPN
|Cumul d'essais, sécurité avancée
|✅ Belgique
|30 jours
|Oui (remboursée)
|Windscribe
|Navigation sécurisée, sans CB
|❌ (plan Free)
|10 Go/mois
|Non
|TunnelBear
|Débutants, sans CB
|✅ (partiel)
|2 Go/mois
|Non
|Hide.me
|Anonymat, sans compte
|❌ (plan Free)
|10 Go/mois
|Non
|PrivadoVPN
|Juridiction suisse, sans CB
|❌ (plan Free)
|10 Go/mois
|Non
CyberGhost : 45 jours d'essai gratuit - le meilleur VPN pour la Belgique sans débourser un centime
CyberGhost propose la garantie satisfait ou remboursé la plus longue du marché : 45 jours sur ses abonnements de 6 mois ou 2 ans. Concrètement, vous souscrivez, vous accédez immédiatement à l'ensemble du réseau - dont plus de 200 serveurs en Belgique, à Bruxelles et à Anvers - et si vous n'êtes pas convaincu, vous récupérez l'intégralité de votre paiement sans condition ni justification à fournir. Le remboursement est traité via le chat 24/7 en moins de 5 jours ouvrés.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
💡 À noter : CyberGhost propose également un essai de 24 heures sans carte bancaire sur Windows et macOS. Idéal pour tester l'application avant de s'engager.
Pourquoi commencer par CyberGhost plutôt que par un VPN vraiment gratuit ? La réponse est simple : les VPN gratuits - Proton, Windscribe, TunnelBear - ne proposent aucun serveur belge en plan gratuit. Si vous avez besoin d'une IP belge pour accéder à RTBF Auvio, RTL Play ou VRT MAX depuis l'étranger, CyberGhost et ses 45 jours remboursables est la seule vraie option gratuite fonctionnelle.
Comment obtenir une IP belge avec CyberGhost : tutoriel en 4 étapes
Obtenir une IP belge avec CyberGhost prend moins de deux minutes :
- Télécharger CyberGhost sur cyberghostvpn.com - disponible sur Windows, Mac, Android, iOS, Fire TV et Android TV.
- Créer un compte - l'essai 24h sur PC ne demande pas de carte bancaire ; l'essai 45 jours nécessite un abonnement remboursable.
- Dans l'application, aller dans "Tous les serveurs" - filtrer par Belgique
- Sélectionner un serveur à Bruxelles ou Anvers - cliquer sur Connecter.
Votre IP apparaît désormais comme belge auprès de tous les services en ligne. Ouvrez auvio.rtbf.be ou rtlplay.be depuis n'importe quel pays : les contenus sont immédiatement débloqués. CyberGhost utilise le protocole WireGuard par défaut, ce qui garantit des vitesses élevées même sur les serveurs belges à forte charge - suffisamment pour du streaming HD ou 4K sans mise en mémoire tampon.
💡 Astuce : CyberGhost propose des profils dédiés au streaming dans son interface - sélectionnez directement « RTBF Auvio » ou « VRT MAX » plutôt qu'un serveur générique pour une connexion optimisée.
Proton VPN Plus : 30 jours gratuits - la référence si la confidentialité prime sur tout le reste
Proton VPN Free est un excellent point d'entrée pour sécuriser sa connexion en Belgique. Mais si vous avez besoin d'une IP belge — pour accéder à RTBF Auvio, RTL Play ou votre compte bancaire Belfius depuis l'étranger — il faut passer au plan Plus. C'est là que Proton VPN devient réellement compétitif, et qu'il se distingue de CyberGhost et d'ExpressVPN sur un terrain que ces deux fournisseurs ne peuvent pas lui disputer : la confidentialité structurelle.
- storage20000 serveurs
- language145 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
💡 À noter : Proton VPN est l'un des seuls grands fournisseurs dont l'intégralité du code applicatif est open source — les applications Windows, Mac, Android, iOS et Linux sont toutes publiquement auditables. La politique no-log a par ailleurs été vérifiée par un audit indépendant. Ce niveau de transparence n'a pas d'équivalent direct chez CyberGhost ou ExpressVPN.
Pourquoi choisir Proton VPN Plus plutôt que les autres pour la Belgique ?
L'argument n'est pas la vitesse. CyberGhost et ExpressVPN font aussi bien ou mieux sur ce point. Il n'est pas non plus le prix. CyberGhost est moins cher, même si Proton VPN Plus est désormais repositionné à 2,99 €/mois sur 24 mois, ce qui le rend bien plus accessible qu'il y a encore un an. L'argument, c'est la juridiction et l'architecture.
Proton est basé en Suisse, hors de l'Union européenne et hors des alliances de surveillance 5/9/14 Eyes. Ses serveurs Secure Core (fonctionnalité exclusive au plan Plus) font transiter votre trafic par deux nœuds successifs, dont le premier est physiquement situé en Suisse, en Islande ou en Suède, sous contrôle opérationnel total de Proton. Si le serveur de sortie belge est compromis, l'attaquant ne remonte qu'au serveur Secure Core, sans jamais accéder à votre IP réelle. C'est le niveau de protection le plus élevé de ce comparatif.
Pour un Belge qui télétravaille sur des données sensibles, un expatrié qui accède à des services administratifs belges depuis un pays à surveillance élevée, ou simplement quelqu'un qui ne veut pas que son fournisseur d'accès (Proximus, Telenet, VOO) puisse reconstituer son activité en ligne, Proton VPN Plus est le choix le plus cohérent.
Comment obtenir une IP belge avec Proton VPN Plus : tutoriel en 4 étapes
- Créer un compte sur proton.me — l'adresse e-mail seule suffit, aucune information supplémentaire n'est requise.
- Souscrire à Proton VPN Plus,remboursable 30 jours sur simple demande au support.
- Télécharger l'application disponible sur Windows, Mac, Android, iOS et Linux.
- Dans l'application, sélectionner Belgique dans la liste des pays et choisir un serveur à Bruxelles, cliquer sur Connecter.
Votre IP apparaît désormais comme belge. RTBF Auvio, RTL Play et VRT MAX sont accessibles immédiatement.
💡 Astuce : si votre usage principal est la protection de votre vie privée plutôt que le streaming, activez NetShield dans les paramètres — ce bloqueur intégré filtre les traqueurs publicitaires, les domaines de phishing et les publicités au niveau DNS, sans impact mesurable sur la vitesse de connexion. C'est l'équivalent d'un Pi-hole hébergé directement dans votre tunnel VPN.
ExpressVPN : 30 jours d'essai et les meilleures vitesses du comparatif
ExpressVPN est le troisième pilier de notre sélection pour la Belgique, et probablement le plus cohérent si la vitesse de connexion est votre critère principal. Son protocole propriétaire Lightway — développé en interne et audité par KPMG en 2025 — est aujourd'hui l'un des plus rapides du marché, avec des performances notablement stables sur les serveurs à Bruxelles, y compris aux heures de pointe. La garantie satisfait ou remboursé est de 30 jours, sans condition.
- storage3000 serveurs
- language105 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Gest. mots de passe
ExpressVPN a lancé début 2026 ExpressAI, un assistant IA privé intégré à l'application sur le plan Pro. Les échanges ne sont pas stockés et la navigation associée reste chiffrée — un argument de plus pour les utilisateurs soucieux de leur confidentialité numérique.
Pourquoi choisir ExpressVPN plutôt que CyberGhost ou Proton VPN ?
Essentiellement pour deux raisons. D'abord, la stabilité du débit sur les serveurs belges est supérieure à la moyenne du marché — pertinent si vous streamez en 4K ou si vous êtes en visioconférence depuis l'étranger avec une connexion instable. Ensuite, ExpressVPN reste fonctionnel sur des réseaux qui bloquent activement les VPN, grâce à sa technologie de dissimulation du trafic qui le fait passer pour du trafic HTTPS standard. Un avantage concret si vous voyagez régulièrement hors d'Europe.
Son seul vrai point faible dans ce comparatif : le prix. À 6,67 €/mois sur abonnement 2 ans, il est trois fois plus cher que CyberGhost. Pour un usage ponctuel ou un test, les 30 jours remboursables suffisent largement. Pour un usage long terme, la question du rapport qualité/prix se pose.
Comment obtenir une IP belge avec ExpressVPN : tutoriel en 4 étapes
- Télécharger ExpressVPN sur expressvpn.com — disponible sur Windows, Mac, Android, iOS, Linux, routeurs et Apple TV.
- Créer un compte et souscrire à l'abonnement. La garantie 30 jours couvre l'intégralité du remboursement sur simple demande au support.
- Dans l'application, taper "Belgique" dans la barre de recherche des serveurs.
- Sélectionner le serveur à Bruxelles et cliquer sur Connecter. ExpressVPN active automatiquement le protocole Lightway pour une connexion optimisée.
Votre IP apparaît désormais comme belge. RTBF Auvio, RTL Play et VRT MAX sont accessibles immédiatement depuis n'importe quel pays.
💡 Astuce : si votre connexion vous semble plus lente qu'attendu, activez le Speed Test intégré à l'application — il identifie en quelques secondes le serveur belge le plus rapide disponible à l'instant. Une fonctionnalité que ni CyberGhost ni Proton VPN ne proposent nativement.
Surfshark : 30 jours gratuits - le meilleur choix si vous voulez protéger toute la maison
Surfshark n'est pas dans notre top 3 pour un problème de qualité — ses performances sur les serveurs belges sont tout à fait compétitives, et son audit no-log signé Deloitte lui confère une crédibilité sérieuse. Il est absent du podium pour une raison plus simple : sa période d'essai remboursable (30 jours) est moins généreuse que celle de CyberGhost (45 jours), et sa notoriété reste un cran en dessous des trois premiers sur le marché francophone. Mais sur un critère précis, il n'a aucun concurrent direct : les connexions simultanées illimitées. Un seul abonnement couvre l'ensemble de vos appareils, sans plafond — smartphone, ordinateur, tablette, TV connectée, routeur. C'est unique sur le marché haut de gamme.
- storage4500 serveurs
- language100 pays couverts
- lanConnexions simultanées illimitées
- moodGarantie de remboursement 30 jours
- thumb_upAvantage : Alternative ID
💡 À noter : Surfshark fonctionne exclusivement sur des serveurs RAM-only — aucune donnée n'est écrite sur disque, tout est effacé à chaque redémarrage de la machine. C'est une garantie technique supplémentaire que NordVPN et ExpressVPN appliquent aussi, mais que CyberGhost et Proton VPN n'ont pas encore généralisée à l'ensemble de leur infrastructure. Un argument concret pour les utilisateurs qui ne veulent pas simplement croire à une politique no-log, mais vouloir qu'elle soit structurellement impossible à contourner.
Pourquoi choisir Surfshark plutôt que les autres pour la Belgique ?
La réponse dépend de votre situation. Si vous cherchez à couvrir plusieurs appareils dans un foyer — ou à partager un compte avec votre famille depuis l'étranger tout en accédant aux contenus belges — Surfshark est le seul fournisseur de ce comparatif à ne poser aucune limite. CyberGhost plafonne à 7 appareils simultanés, Proton VPN Plus à 10, ExpressVPN à 8. Surfshark, lui, n'en pose aucune. À 2,19 €/mois sur abonnement 2 ans, il est aussi le deuxième moins cher de ce comparatif, derrière CyberGhost. Le rapport qualité/prix est difficile à battre.
Son mode Camouflage mérite également d'être signalé : il masque non seulement votre trafic, mais aussi le fait qu'un VPN est utilisé — votre connexion apparaît comme du trafic HTTPS standard aux yeux de votre fournisseur d'accès. Proximus ou Telenet ne peuvent pas détecter l'usage d'un VPN, ni le ralentir de façon ciblée.
Comment obtenir une IP belge avec Surfshark : tutoriel en 4 étapes
- Télécharger Surfshark sur surfshark.com — disponible sur Windows, Mac, Android, iOS, Linux, Android TV et Apple TV. L'extension navigateur (Chrome, Firefox, Edge) fonctionne également.
- Créer un compte et souscrire — la garantie 30 jours permet un remboursement intégral sur simple demande au support, sans condition.
- Dans l'application, taper "Belgique" dans la barre de recherche ou naviguer dans la liste des pays.
- Sélectionner un serveur belge et cliquer sur Connecter — Surfshark active WireGuard par défaut pour des vitesses optimales.
Votre IP apparaît désormais comme belge. RTBF Auvio, RTL Play et VRT MAX sont accessibles immédiatement depuis n'importe quel pays.
💡 Astuce : Surfshark propose un mode MultiHop (Double VPN) qui fait transiter votre connexion par deux serveurs successifs dans deux pays différents. Pour un usage en Belgique, connectez-vous via un premier nœud en Allemagne ou aux Pays-Bas, puis sortez sur un serveur belge. Vous combinez la vitesse d'un serveur géographiquement proche avec une couche de protection supplémentaire — particulièrement utile si vous accédez à des services administratifs belges sensibles depuis un réseau public.
NordVPN : 30 jours gratuits - une autre option à considérer
NordVPN est absent de notre top 3 pour une raison de positionnement éditorial, pas de qualité : l'article est centré sur les essais remboursables, et NordVPN ne propose que 30 jours là où CyberGhost en offre 45. Sur le fond, c'est objectivement le fournisseur le plus abouti de ce comparatif. Aucun concurrent ne propose à ce jour la même combinaison de vitesse, de sécurité vérifiée et de fonctionnalités avancées à ce niveau de prix. C'est le leader mondial du secteur, et ça se justifie techniquement.
- storage9000 serveurs
- language129 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le réseau Mesh
À noter : La politique no-log de NordVPN a été auditée par Deloitte en février 2026 selon la norme ISAE 3000 — son quatrième audit indépendant en huit ans. Ce niveau de transparence récurrente n'a pas d'équivalent direct chez ExpressVPN ou Surfshark, qui auditent moins régulièrement. Pour un utilisateur belge qui veut une garantie concrète que ses données ne sont pas conservées — pas simplement une promesse contractuelle — c'est l'argument le plus solide du marché.
Pourquoi choisir NordVPN plutôt que les autres pour la Belgique ?
La première, c'est le Kill Switch applicatif. La plupart des VPN proposent un Kill Switch global qui coupe toute connexion internet si le tunnel VPN se déconnecte. NordVPN va plus loin : son Kill Switch peut être configuré application par application. Vous pouvez couper la protection uniquement sur votre navigateur, sans interrompre votre client mail ou votre client torrent. C'est une granularité de contrôle que ni CyberGhost, ni Proton VPN, ni Surfshark ne proposent nativement.
La deuxième, c'est l'IP dédiée en Belgique. NordVPN est le seul fournisseur de ce comparatif à proposer une adresse IP fixe et exclusive en Belgique, en option payante. Concrètement, vous obtenez toujours la même IP belge à chaque connexion — une IP qui n'est pas partagée avec des milliers d'autres utilisateurs et qui n'a donc aucune raison d'être blacklistée par Belfius, ING Belgique ou les portails administratifs comme MyMinfin ou eHealth. Pour les expatriés qui accèdent régulièrement à des services bancaires ou gouvernementaux belges depuis l'étranger, c'est une différence pratique considérable.
La troisième, c'est le Double VPN. Votre trafic transite par deux serveurs successifs dans deux pays différents — chiffré deux fois. Surfshark propose un équivalent avec MultiHop, mais NordVPN en est le pionnier sur le marché grand public et son implémentation est la plus mature.
Comment obtenir une IP belge avec NordVPN : tutoriel en 4 étapes
- Télécharger NordVPN sur nordvpn.com — disponible sur Windows, Mac, Android, iOS, Linux, Android TV et Apple TV.
- Créer un compte et souscrire à la formule Basique — remboursable 30 jours sur simple demande au support, sans condition ni justification.
- Dans l'application, ouvrir la carte interactive (mise à jour en mars 2026 sur Android et iOS) et cliquer directement sur la Belgique — ou taper "Belgique" dans la barre de recherche.
- Sélectionner un serveur et cliquer sur Connecter — NordLynx s'active par défaut pour des vitesses optimales.
Votre IP apparaît désormais comme belge. RTBF Auvio, RTL Play, VRT MAX et Pickx sont accessibles immédiatement depuis n'importe quel pays.
💡 Astuce : Si vous accédez régulièrement à votre espace bancaire belge ou à MyMinfin depuis l'étranger, envisagez l'option IP dédiée en Belgique — disponible en supplément depuis votre espace client NordVPN. Contrairement à une IP partagée, votre IP fixe n'est jamais utilisée par un autre abonné, ce qui élimine pratiquement le risque de déclencher une alerte de sécurité géographique chez Belfius ou ING. Le surcoût est modeste, et le confort d'usage au quotidien est sans comparaison.
Cumuler les essais gratuits : jusqu'à 165 jours de VPN premium en Belgique
Une stratégie peu connue mais parfaitement légale : enchaîner les périodes d'essai remboursables de plusieurs fournisseurs. En commençant par CyberGhost pour ses 45 jours, puis en testant successivement proton VPN Plus, ExpressVPN, Surfshark et NordVPN, il est possible de disposer d'un VPN premium opérationnel en Belgique pendant plus de 4 mois sans débourser durablement un centime.
|VPN
|Durée de l'essai remboursable
|CB requise
|Cumul total
|CyberGhost
|45 jours
|Oui (remboursée)
|45 jours
|Proton VPN
|30 jours
|Oui (remboursée)
|75 jours
|ExpressVPN
|30 jours
|Oui (remboursée)
|105 jours
|Surfshark
|30 jours
|Oui (remboursée)
|135 jours
|NordVPN
|30 jours
|Oui (remboursée)
|165 jours
|Total
|➡️ 165 jours
La méthode est simple : souscrivez, testez, contactez le support par chat avant la fin de la période, demandez le remboursement. Tous ces fournisseurs remboursent sans condition.
⚠️ Conseils pratiques : notez les dates de souscription dans un calendrier pour ne pas dépasser la fenêtre de remboursement. Privilégiez une adresse e-mail différente pour chaque souscription. Le remboursement intervient en général sous 5 jours ouvrés via le moyen de paiement utilisé.
Peut-on vraiment obtenir une IP belge avec un VPN gratuit ?
Non - ou presque. Aucun des grands VPN gratuits ne propose de serveur belge dans son plan Free. Proton VPN Free, Windscribe, Hide.me et PrivadoVPN réservent leurs serveurs belges aux abonnés payants. TunnelBear fait figure d'exception partielle, mais ses 2 Go/mois ne permettent pas un usage streaming sérieux. Pour regarder les chaines de TV belges (accéder à RTBF Auvio, RTL Play ou VRT MAX) depuis l'étranger avec une IP belge, l'essai remboursable reste la seule option réellement gratuite et fonctionnelle - CyberGhost et ses 45 jours en tête.
Pour autant, les VPN gratuits ne sont pas inutiles : ils sécurisent la connexion depuis la Belgique, protègent les données sur les Wi-Fi publics et permettent une navigation privée au quotidien sans limite de données pour certains. Voici les options les plus crédibles.
Proton VPN Free - le seul VPN gratuit vraiment illimité en données
Proton VPN est une exception dans le paysage des VPN gratuits : son plan Free ne fixe aucune limite de données. C'est le choix numéro un pour une utilisation quotidienne en Belgique si votre usage se limite à la navigation sécurisée et à la protection de votre vie privée.
- storage20000 serveurs
- language145 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
✅ Données illimitées, même en plan gratuit.
✅ Sans carte bancaire.
❌ Pas de serveur belge en plan Free - pour une IP belge, il faut passer au plan Plus (30 jours remboursables).
❌ Vitesse : peut être ralentie aux heures de pointe, les serveurs gratuits étant partagés.
Comment obtenir une IP belge avec Proton VPN ?
Ce n'est pas possible directement en plan gratuit. Pour cela, il faut souscrire à Proton VPN Plus, remboursable 30 jours : créez un compte sur proton.me, souscrivez à Proton VPN Plus, puis dans l'application sélectionnez Belgique - Bruxelles et connectez-vous.
💡 Notre conseil : utilisez Proton VPN Free pour sécuriser votre connexion Wi-Fi publique (gares SNCB, cafés à Bruxelles) et réservez CyberGhost pour le streaming des chaînes belges depuis l'étranger. Les deux usages sont complémentaires.
Hide.me - 10 Go/mois, sans compte requis
Hide.me propose un plan gratuit généreux en confidentialité : inscription sans e-mail possible sur certaines configurations, aucune CB requise, et une politique de no-log vérifiée.
- storage2300 serveurs
- language50 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 14 jours
- thumb_upAvantage : le streaming
✅ Sans carte bancaire.
❌ Pas de serveur belge en plan Free.
❌ 1 connexion simultanée en plan gratuit.
Windscribe - 10 Go/mois avec une adresse e-mail
Windscribe est l'un des plans gratuits les plus équilibrés du marché, avec une allocation de données correcte et la possibilité de la compléter.
- storage400 serveurs
- language63 pays couverts
- lan6 connexions simultanées
- moodVersion gratuite limitée
✅ 10 Go/mois avec création de compte (e-mail suffisant).
✅ Sans carte bancaire.
❌ Pas de serveur belge confirmé en plan Free.
TunnelBear - 2 Go/mois, l'interface la plus accessible
TunnelBear se distingue par une interface particulièrement intuitive et un audit de sécurité indépendant publié chaque année - une transparence rare chez les VPN gratuits.
👉 Consultez notre test TunnelBear
- storage2600 serveurs
- language47 pays couverts
- lan5 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 90 jours
Les faiblesses de TunnelBear
✅ Connexions simultanées illimitées.
❌ 2 Go/mois (soit environ 2 heures de navigation soutenue - insuffisant pour le streaming).
Tableau des volumes de données des VPN gratuits pour la Belgique
|VPN
|Données
|IP belge (gratuit)
|CB requise
|Appareil(s)
|Point fort
|Proton VPN Free
|Illimitées
|❌
|Non
|1
|Données illimitées, open source
|Hide.me
|10 Go/mois
|❌
|Non
|1
|Anonymat, sans e-mail
|TunnelBear
|2 Go/mois
|✅ (partiel)
|Non
|Illimitées
|Audit annuel, interface simple
|Windscribe
|10 Go/mois
|❌
|Non
|Illimitées
|Extensible, extension navigateur
|PrivadoVPN
|10 Go/mois
|❌
|Non
|1
|Juridiction suisse
Quels VPN utiliser sans donner sa carte bancaire ?
Pour ceux qui refusent catégoriquement de renseigner un moyen de paiement, voici les options disponibles :
Sans CB, sans engagement :
- Proton VPN Free - inscription avec e-mail uniquement.
- TunnelBear - inscription avec e-mail uniquement.
- Windscribe - inscription avec e-mail uniquement (ou sans e-mail via l'application).
- Hide.me - plan gratuit sans CB, inscription partielle sans e-mail possible
- PrivadoVPN - plan gratuit sans CB.
- CyberGhost - essai 24h sur PC (Windows et macOS) sans carte bancaire.
Alternative sans CB pour les essais premium : certains fournisseurs acceptent le paiement en cryptomonnaie (Bitcoin, Monero) pour les abonnements payants - CyberGhost et Mullvad notamment. Cette option offre une confidentialité maximale même à l'étape de la souscription.
⚠️ Pour les essais remboursables (45 jours CyberGhost, 30 jours ExpressVPN, Surfshark, NordVPN), une carte bancaire est techniquement requise - mais elle est remboursée intégralement si vous annulez dans le délai imparti. La CB n'est pas débitée définitivement : c'est une garantie, pas un paiement ferme.
Le VPN gratuit suffit-il ? Quand vaut-il mieux payer ?
Voici une synthèse des usages couverts par les VPN gratuits pour la Belgique.
|Usage
|VPN gratuit suffisant ?
|Recommandation
|Sécuriser un Wi-Fi public (gare SNCB, café)
|✅ Oui
|Proton VPN Free ou TunnelBear
|Navigation quotidienne sécurisée
|✅ Oui
|Proton VPN Free (données illimitées)
|Regarder RTBF Auvio depuis l'étranger
|❌ Non
|CyberGhost (essai 45 j)
|Streaming HD/4K (RTL Play, VRT MAX)
|❌ Non
|CyberGhost ou ExpressVPN
|Accès compte bancaire belge depuis l'étranger
|✅ Oui
|Proton VPN Free ou TunnelBear
|Télétravail avec accès réseau distant
|⚠️ Limité
|CyberGhost ou Proton VPN Plus
|Gaming en ligne (réduire le ping, serveur belge)
|❌ Non
|CyberGhost (serveurs Bruxelles dédiés)
|Torrent / P2P
|❌ Non
|CyberGhost (serveurs P2P optimisés)
|Protection vie privée avancée
|✅ Partiel
|Proton VPN Free (audité, open source)
|Expatrié belge à l'étranger (usage quotidien)
|❌ Non
|CyberGhost essai 45 j, puis abonnement
➡️ Le verdict : pour un usage ponctuel de sécurisation en Belgique, Proton VPN Free est largement suffisant. Pour accéder aux contenus belges depuis l'étranger ou pour un usage streaming régulier, aucun VPN gratuit ne peut rivaliser - l'essai de 45 jours CyberGhost reste la solution la plus intelligente : performante, sans engagement réel, et entièrement remboursée si vous n'êtes pas convaincu.
Combien coûte un VPN pour la Belgique après l'essai gratuit ?
Si vous décidez de conserver votre VPN après la période d'essai, voici les tarifs réels pratiqués en 2026 sur les abonnements longs (les seuls qui donnent accès aux 45 jours de garantie) :
|VPN
|Prix mensuel (sur 24 mois)
|Connexions simultanées
|Garantie remboursement
|CyberGhost
|~2,03 €/mois
|7
|45 jours
|Surfshark
|~2,19 €/mois
|Illimitées
|30 jours
|NordVPN
|~3,09 €/mois
|10
|30 jours
|ExpressVPN
|~6,67 €/mois
|8
|30 jours
|Proton VPN Plus
|~4,99 €/mois
|10
|30 jours
💡 CyberGhost est systématiquement le VPN le moins cher par mois sur abonnement long - un argument de plus pour commencer par ses 45 jours d'essai plutôt que par un autre fournisseur.
Que peut-on accéder avec une IP belge ?
Une IP belge ne sert pas uniquement à regarder la télévision. Voici l'ensemble des usages rendus possibles - ou facilités - par un serveur VPN situé en Belgique.
Streaming et télévision belge
Comme nous l'indiquons plus bas, une fois connecté à un serveur situé en Belgique, les plateformes en ligne reconnaissent une IP belge et débloquent les directs et replays. L'inscription est généralement gratuite : vous retrouvez alors La Une, Tipik, RTL-TVI, Club RTL ou les chaînes flamandes de VRT MAX (Canvas, Ketnet) comme si vous étiez à Bruxelles.
Services bancaires et administratifs
- Accès à Belfius, ING Belgique, BNP Paribas Fortis depuis l'étranger sans alerte de sécurité géographique.
- Portail MyMinfin (administration fiscale belge) - certains services filtrent les IP non belges.
- eHealth - consultation du dossier médical partagé.
- Services de la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale.
Shopping et offres réservées aux résidents belges
- Prix et offres locales sur Amazon.be, Coolblue.be, Bol.com.
- Offres téléphoniques de Proximus, Telenet, VOO réservées aux résidents.
- Accès aux soldes et promotions géolocalisées.
Jeux et paris sportifs
- Accès aux opérateurs de paris licenciés en Belgique (Unibet.be, Napoleon Games) depuis l'étranger.
- Plateformes de gaming avec serveurs belges pour un meilleur ping pour les joueurs expatriés.
Presse, radio et podcasts
- RTBF La Première, VivaCité - flux radio belges parfois géobloqués depuis certains pays.
- Radio 1, Studio Brussel (VRT) - accessibles avec une IP belge.
VPN en Belgique : lesquels éviter absolument ?
Tous les VPN gratuits ne se valent pas. Certains sont non seulement inefficaces, mais franchement dangereux pour votre vie privée. Voici les signaux d'alerte à surveiller.
🚫 Les critères qui doivent vous faire fuir
- Aucune politique de confidentialité claire ou auditée.
- Modèle économique opaque : si le service est gratuit et que vous ne savez pas comment il se finance, vous êtes probablement le produit.
- Applications non mises à jour depuis plus de 6 mois (vulnérabilités connues non corrigées).
- Absence totale d'audit de sécurité indépendant.
- Siège dans un pays sans protection des données et sans engagement no-log vérifiable.
❌ Faites attention à ces éléments
Hola VPN : cette extension gratuite très populaire fonctionne comme un réseau P2P - votre connexion Internet est utilisée par d'autres utilisateurs à votre insu pour transiter leurs propres données. Vous devenez un nœud de sortie pour des tiers, ce qui peut vous exposer légalement. À fuir absolument.
Les extensions navigateur VPN anonymes proposées gratuitement sur le Chrome Web Store ou le Firefox Add-on store sans éditeur clairement identifié - la grande majorité revend les données de navigation.
Un dernier point spécifique à la Belgique : une partie des extensions VPN gratuites référencées sur le Chrome Web Store ou le Firefox Add-on Store se positionnent délibérément sur des requêtes comme "vpn belge gratuit chrome" ou "vpn belgique extension". Leurs éditeurs restent souvent introuvables, et leur politique de confidentialité se résume à quelques lignes vagues sans aucun audit externe. Le signal d'alerte le plus simple : si une extension promet une connexion belge illimitée et gratuite, sans modèle économique visible, c'est que vos données de navigation sont le produit vendu. Restez sur les services qui publient des rapports de transparence annuels et dont la politique no-log a été vérifiée par un tiers indépendant.
Les VPN avec publicités intégrées dans l'application : le modèle publicitaire implique un suivi de votre activité, ce qui contredit l'objectif même d'un VPN.
Tout service promettant une "connexion illimitée et ultra-rapide" totalement gratuite et sans restriction : c'est techniquement impossible sans financement. Le financement, c'est vous.
✅ Règle simple : limitez-vous aux VPN mentionnés dans ce comparatif. Proton VPN, Windscribe, TunnelBear et Hide.me ont tous publié des audits de sécurité indépendants et disposent de modèles économiques transparents (version payante qui finance la version gratuite).
Pourquoi utiliser un VPN en Belgique ?
La Belgique occupe une place singulière dans le paysage numérique européen. Pays trilingue et siège des institutions de l'Union européenne, elle combine une forte connectivité et une culture avancée de la protection des données personnelles. Pourtant, certains usages restent limités : plusieurs plateformes locales bloquent encore leurs contenus à l'étranger, et certains services internationaux restreignent leurs offres sur le territoire pour des raisons de droits de diffusion.
Un VPN gratuit ou à essai remboursable permet de contourner ces restrictions en se connectant à un serveur situé à Bruxelles ou à Anvers. Les utilisateurs retrouvent alors un accès complet aux chaînes et sites belges comme RTBF Auvio, RTL Play, VRT MAX ou Pickx, souvent inaccessibles depuis l'extérieur. C'est une solution simple pour suivre les actualités locales, regarder les replays nationaux ou accéder à ses services bancaires sans alerte géographique.
Le VPN répond aussi à une préoccupation croissante : la sécurité des données. La Belgique a connu plusieurs incidents de fuites au sein d'administrations régionales ou d'entreprises hébergeant des informations sensibles. En chiffrant le trafic Internet, le VPN protège les connexions publiques, qu'il s'agisse du Wi-Fi d'une gare SNCB, d'un café à Bruxelles ou du réseau universitaire de Louvain-la-Neuve, Gand ou Liège. Cette couche de sécurité supplémentaire est particulièrement utile aux télétravailleurs et indépendants, nombreux à alterner entre réseaux privés et publics.
La réglementation belge en matière de vie privée figure parmi les plus strictes d'Europe, sous l'égide de l'Autorité de Protection des Données (APD), chargée d'appliquer le RGPD. Utiliser un VPN basé en Europe ou en Suisse, transparent sur sa politique de confidentialité et exempt de journaux d'activité, s'inscrit dans cette culture numérique. Cela permet de limiter le pistage publicitaire, d'éviter la collecte de données par les fournisseurs d'accès comme Proximus, Telenet ou VOO, et de conserver un véritable contrôle sur sa navigation.
Ce que font concrètement Proximus, Telenet et VOO mérite d'être dit clairement. Comme tout fournisseur d'accès à Internet opérant en Europe, ces opérateurs collectent des métadonnées de connexion : adresses IP de destination, horodatages, volumes de données échangées. Ces informations sont conservées pendant douze mois en vertu de la législation belge sur la rétention des données. Elles peuvent être transmises aux autorités sur réquisition judiciaire. Ce n'est ni du pistage publicitaire ni de la surveillance de masse, mais c'est suffisant pour constituer un historique détaillé de votre activité en ligne. Un VPN coupe ce fil : votre opérateur ne voit plus que du trafic chiffré à destination d'un serveur VPN, sans aucun contenu lisible.
L'Autorité de Protection des Données belge (APD) est l'une des plus actives d'Europe dans l'application du RGPD — elle a prononcé plusieurs amendes significatives ces dernières années, notamment contre des acteurs du secteur publicitaire en ligne. Son niveau d'exigence conforte l'idée qu'en Belgique, la protection des données personnelles n'est pas un sujet accessoire. Choisir un VPN audité, sans logs, basé hors des juridictions américaines ou britanniques — Proton VPN en Suisse, CyberGhost en Roumanie — s'inscrit naturellement dans cet environnement réglementaire.
Regarder la télé belge grâce à un VPN, c'est possible ?
Oui. Une fois connecté à un serveur situé en Belgique, les plateformes en ligne reconnaissent une IP belge et débloquent les directs et replays (RTBF Auvio, RTL Play, VRT MAX). L'inscription est généralement gratuite : vous retrouvez alors La Une, Tipik, RTL-TVI, Club RTL ou les chaînes flamandes de VRT MAX (Canvas, Ketnet) comme si vous étiez à Bruxelles.
- RTBF Auvio - https://auvio.rtbf.be ;
- RTL Play - https://www.rtlplay.be ;
- VRT MAX - https://www.vrt.be/vrtmax ;
- LN24 - https://www.ln24.be ;
- AB3 - https://www.ab3.be ;
- ABXplore - https://www.abxplore.be ;
- TV Lux - https://www.tvlux.be ;
- RTC Liège - https://www.rtc.be ;
- Télé MB - https://www.telemb.be ;
- No Télé - https://www.notele.be ;
- MaTélé - https://www.matele.be ;
- Télévesdre - https://www.televesdre.eu ;
- Vedia - https://www.vedia.be ;
- Pickx (Proximus) - https://www.proximus.be/pickx - plateforme fermée qui bloque les connexions hors territoire belge ; un serveur VPN belge est indispensable pour y accéder depuis l'étranger, même avec un abonnement actif ;
- Eleven Sports Belgium - https://www.elevensports.be - diffuse des droits exclusifs sur certains championnats (Pro League, NBA, MotoGP) ; géobloqué hors Belgique ;
- Pure FM - https://www.rtbf.be/purefm ;
- Musiq3 - https://www.rtbf.be/musiq3 ;
- La Première - https://www.rtbf.be/lapremiere (flux live parfois géobloqué depuis certains pays hors Union européenne) ;
- Radio 1 / Radio 2 / MNM (VRT) - https://www.vrt.be/radios - accessibles avec une IP belge.
Comment avons-nous testé ? Nos critères de sélection
Chaque VPN a été installé sur ordinateur, smartphone et TV connectée, puis évalué sur sept jours d'utilisation continue. Nous avons mesuré la stabilité, la vitesse, la compatibilité avec les plateformes belges et le niveau de sécurité offert par chaque protocole.
Les tests incluent la consultation de services locaux (RTBF Auvio, RTL Play, Pickx) depuis l'étranger, ainsi que l'utilisation du VPN sur différents réseaux publics et domestiques. Enfin, nous avons vérifié la transparence des politiques de confidentialité et la qualité du support client.
Nos données sont ouvertes !
⚡ Retrouvez l’ensemble de nos mesures de débit, upload et ping sur les VPN testés, relevées dans plusieurs pays et sur plusieurs jours, dans notre fichier de données ouvert.
📊 Et pour une lecture plus synthétique et éditorialisée de ces résultats, vous pouvez aussi consulter notre baromètre des VPN.
ℹ️ VPN pour la Belgique : les réponses à toutes vos questions
Un VPN est-il légal en Belgique ?
Oui. L'outil est autorisé. Comme partout, c'est l'usage qui doit rester conforme à la loi (notamment sur les droits d'auteur).
Puis-je regarder la RTBF ou Pickx depuis l'étranger ?
Oui, en vous connectant à un serveur situé en Belgique. Certains services proposent des profils dédiés au streaming, comme CyberGhost qui intègre des profils optimisés pour RTBF Auvio et VRT MAX.
Proton VPN Free a-t-il des serveurs en Belgique ?
Non. Les serveurs belges sont réservés au plan Plus. En plan gratuit, Proton VPN donne accès à des serveurs en France, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Pour une IP belge avec Proton, il faut souscrire à Proton VPN Plus, remboursable pendant 30 jours.
Peut-on utiliser un VPN gratuit pour accéder à RTBF depuis l'étranger ?
Pas avec les principaux VPN gratuits (Proton Free, Windscribe, Hide.me, PrivadoVPN) qui ne proposent pas de serveur belge en plan Free. TunnelBear dispose potentiellement d'un serveur belge mais avec seulement 2 Go/mois - insuffisant pour une utilisation streaming. L'essai 45 jours CyberGhost reste la solution la plus adaptée.
Quel VPN utiliser sans donner sa carte bancaire ?
Proton VPN Free, TunnelBear et Windscribe ne requièrent aucun moyen de paiement pour leur plan gratuit. CyberGhost propose par ailleurs un essai de 24 heures sans CB sur Windows et macOS.
Comment annuler l'essai CyberGhost et être remboursé ?
Via le chat en direct sur cyberghostvpn.com, disponible 24h/24, 7j/7. Indiquez simplement que vous souhaitez être remboursé dans le cadre de la garantie 45 jours - aucune justification n'est demandée. Le remboursement est traité sous 3 à 5 jours ouvrés via votre moyen de paiement initial.
Les offres gratuites brident-elles la vitesse ?
Proton VPN Free reste illimité en données, mais ses serveurs peuvent être saturés aux heures de pointe. Les essais remboursables, eux, offrent exactement les mêmes performances que les formules payantes pendant toute la période d'essai.
Combien de temps faut-il pour obtenir le remboursement ?
Les fournisseurs procèdent généralement sous cinq jours ouvrés après la demande, via le moyen de paiement utilisé.
Windscribe ou TunnelBear - lequel choisir en Belgique ?
Si vous avez besoin de plus de données, Windscribe (10 Go/mois) est nettement plus généreux que TunnelBear (2 Go/mois). Si vous cherchez un serveur belge en plan gratuit, TunnelBear est potentiellement la seule option - mais avec une allocation de données très limitée.
Quelle différence entre WireGuard, NordLynx et Lightway ?
WireGuard est le protocole open source de référence, utilisé par CyberGhost et Proton VPN. NordLynx (NordVPN) et Lightway (ExpressVPN) sont des implémentations maison visant à optimiser les performances et la gestion des clés. Tous trois sont rapides et sécurisés.
Puis-je utiliser un VPN sur ma TV ou box Android en Belgique ?
Oui, la majorité des VPN de ce comparatif proposent une application Android TV ou Fire TV, ce qui facilite l'utilisation directe sur la télé. Pour d'autres supports (Smart TV non Android, Apple TV), il peut être nécessaire de passer par un routeur ou un partage de connexion depuis un smartphone.
Un VPN peut-il faire baisser le prix de mes billets de train SNCB ou de mes achats en ligne ?
Oui, dans certains cas. Les compagnies aériennes et certains services de réservation ajustent leurs tarifs selon la géolocalisation de l'IP. En vous connectant à un serveur situé dans un pays où le pouvoir d'achat est perçu comme plus faible, vous pouvez parfois obtenir des prix différents sur des services internationaux. En revanche, pour les billets SNCB strictement, cette pratique est peu documentée — l'opérateur belge ne pratique pas de tarification dynamique géolocalisée de la même façon que les compagnies aériennes. L'usage est plus pertinent pour comparer les prix d'abonnements de streaming ou de services SaaS selon les pays.
Bruxelles ou Anvers : quelle ville choisir pour son serveur VPN en Belgique ?
Dans la majorité des cas, les deux fonctionnent aussi bien l'une que l'autre pour débloquer les contenus belges. La différence est surtout une question de latence : si vous êtes en France ou aux Pays-Bas, un serveur à Anvers sera souvent légèrement plus rapide grâce à la proximité géographique. Pour le streaming de chaînes comme RTBF Auvio ou RTL Play, Bruxelles reste le choix le plus courant et le mieux couvert chez les principaux fournisseurs. Si vous cherchez à réduire le ping pour du gaming, comparez les deux et gardez celui qui affiche le temps de réponse le plus bas depuis votre position.
Un VPN fonctionne-t-il avec Pickx depuis l'étranger ?
C'est la question que se posent surtout les expatriés abonnés à Proximus avant leur départ. Pickx applique un géoblocage strict : sans IP belge, la plateforme refuse l'accès, même avec un compte actif et payant. Un VPN avec un serveur en Belgique lève ce blocage dans la quasi-totalité des cas. CyberGhost et NordVPN ont été testés avec Pickx avec des résultats fonctionnels. En revanche, Pickx sur décodeur physique (Proximus TV Box) ne peut pas être contourné par un VPN standard — vous devez passer par l'application web ou mobile.
Ma banque belge peut-elle me bloquer si j'utilise un VPN ?
C'est une question légitime. La réponse courte : peu probable si vous vous connectez depuis un serveur belge. Belfius, ING Belgique ou BNP Paribas Fortis peuvent détecter une IP étrangère et déclencher une vérification d'identité supplémentaire — c'est une mesure anti-fraude, pas un blocage définitif. En vous connectant via un serveur VPN situé en Belgique, vous apparaissez comme un utilisateur belge et vous évitez ce friction. Ce scénario est d'ailleurs l'un des plus courants chez les expatriés belges : accéder à MyMinfin, à leur compte bancaire ou au portail eHealth depuis l'étranger sans déclencher d'alerte.
Puis-je utiliser un VPN en Belgique dans un contexte professionnel ou en télétravail ?
Oui, mais il faut distinguer deux usages. Si vous êtes indépendant ou salarié en télétravail et que vous cherchez à sécuriser votre connexion sur un réseau Wi-Fi public ou partagé, un VPN grand public comme CyberGhost ou Proton VPN suffit largement. Si votre employeur vous demande de vous connecter au réseau interne de l'entreprise depuis l'étranger, vous utilisez alors probablement déjà un VPN d'entreprise (type Cisco AnyConnect ou un tunnel WireGuard configuré par votre service IT) — ce type de solution est distinct des VPN commerciaux présentés dans ce guide, et les deux peuvent coexister sur la même machine.