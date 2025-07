En passant de 24 à 62 localisations, ExpressVPN affirme couvrir les 50 États américains, un jalon inédit pour l’entreprise. Concrètement, l’utilisateur dispose d’un éventail d’adresses IP plus vaste : un serveur géographiquement proche réduit la latence et limite les baisses de débit, deux paramètres cruciaux pour un streaming 4K fluide. Cette densité complique aussi la tâche de Netflix : plus d’IP signifie plus de redondance, donc moins de risques de voir la connexion bloquée.

La stratégie répond également à la fragmentation législative des États-Unis. Les règles locales sur la collecte de données ou la vérification d’âge varient d’un État à l’autre. En offrant une adresse IP « locale », ExpressVPN promet un accès homogène, quelles que soient les frontières intérieures, tout en maintenant la confidentialité de l’internaute. L’opération ne se limite pas à la cartographie : le fournisseur remplace progressivement ses anciens serveurs 1 Gb/s par des machines 10 Gb/s. Dix fois plus de bande passante laisse entrevoir des débits aptes à supporter plusieurs flux vidéo UHD simultanés, y compris aux heures de pointe.

Sous le capot, ExpressVPN mise toujours sur son protocole maison Lightway (désormais décliné en version Turbo) et sur son architecture TrustedServer qui n’écrit aucune donnée sur disque, chaque redémarrage effaçant la mémoire vive. Cette combinaison vise à conjuguer vitesse et confidentialité sans concession. Avec cette extension, ExpressVPN se positionne comme l’un des acteurs les mieux armés pour accéder à Netflix US et autres services soumis aux géo-blocages. Mais la course reste dynamique : à mesure que les plateformes renforcent leurs filtres, les fournisseurs de VPN devront poursuivre leurs efforts techniques s’ils veulent garder une longueur d’avance. Les prochains mois diront si cette couverture nationale suffira à pérenniser l’avantage.