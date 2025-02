Un VPN ne remplace pas un antivirus, mais dire qu’il est inutile face aux menaces en ligne, c’est passer à côté de son évolution. Aujourd’hui, les VPN ne se limitent plus à masquer une adresse IP. Certains abonnements incluent même un antivirus, ajoutant une couche de sécurité supplémentaire contre les malwares et autres cybermenaces. Chez NordVPN, par exemple, la fonctionnalité Threat Protection permet d’analyser et de bloquer les fichiers dangereux avant même qu’ils ne soient téléchargés, de neutraliser les publicités malveillantes et d’empêcher le suivi en ligne.