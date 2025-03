Enfin, le choix du protocole influence directement les performances. OpenVPN, encore très répandu, est robuste mais relativement lent. WireGuard, conçu pour être plus moderne et léger, offre des connexions bien plus rapides, tout en assurant un bon niveau de sécurité. Certains VPN haut de gamme vont encore plus loin avec des protocoles maison spécialement optimisés pour leur infrastructure. ExpressVPN, par exemple, a récemment réécrit Lightway en Rust pour plus de sécurité et de performances, et l’a doté d’une fonction Turbo, qui améliore encore la gestion du trafic et réduit la latence.