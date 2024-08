En revanche, en segmentant le trafic et en lui adressant une nouvelle IP chaque fois que l’internaute visite un nouveau site Web, ShuffleIP introduit une dynamique plus aléatoire, et donc bien moins prévisible. En clair, il est plus difficile d’identifier les schémas de rotation, donc de repérer une même connexion adressée dynamiquement, donc de remonter à un internaute unique et d’en dresser le profil détaillé malgré le recours à une IP factice.