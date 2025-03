Déjà conçu pour être léger et rapide, Lightway s’enrichit d’une nouvelle mécanique pensée pour fluidifier la transmission des données. Baptisée Lightway Turbo, cette évolution repose sur une approche multi-tunnels. Plutôt que d’envoyer tout le trafic via une seule connexion VPN, le client établit plusieurs tunnels simultanés à destination d’un même serveur, optimisant ainsi la répartition des flux et la gestion de la bande passante.