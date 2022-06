Ce VPN propose désormais des serveurs à 10Gb/s pour des connexions plus rapides et plus stables

ExpressVPN a beau être l'un des ténors du marché des VPN, la firme innove face à la concurrence et propose ce jour une belle mise à niveau qui a tout pour ravir ses clientes et clients. En effet, désormais, tous les serveurs d'ExpressVPN vont bénéficier de vitesses allant jusqu'à 10 Gb/s, soit… dix fois plus qu'auparavant ! Une avancée conséquente qui ne va pas tant vous permettre de gagner en vitesse en temps que telle, mais surtout d'éviter l'engorgement et la latence de votre connexion.

Comme le souligne ExpressVPN, sa mise à niveau revient à proposer une autoroute à dix voies plutôt qu'une simple départementale. En d'autres termes, les serveurs étant des emplacements supportant toujours plus de connexions simultanées aux quatre coins du monde, cela permet de mieux répondre à la demande en temps réel et surtout de fluidifier le trafic.

Cette avancée va notamment plaire à celles et ceux qui sont adeptes du streaming, sachant que près de 70% du parc de serveurs d'ExpressVPN, avec ses vingt-quatre pays les plus sollicités, est d'ores-et-déjà mis au niveau pour faire bénéficier des 10 Gb/s aux clients et clients de la firme.