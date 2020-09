Lastpass intègre ExpressVPN à son service de gestion de mot de passe

Le partenariat a tout pour séduire les utilisateurs, toujours plus nombreux, recherchant sécurité et confidentialité en ligne. Selon une étude de GlobalWebIndex, 30 % des internautes dans le monde auraient recours à un VPN au moins une fois par mois. L’usage est particulièrement répandu chez les personnes entre 16 et 34 ans. Leurs motivations ? L’anonymat, mais aussi l’accès à des réseaux et contenus limités ou interdits dans certains pays