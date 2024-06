Moins de 3 € par mois, c'est l'offre du moment sur le VPN de Surfshark

Surfshark VPN a beau être l'une des plus jeunes solutions VPN du marché, la structure néerlandaise n'en propose pas moins l'un des réseaux virtuels privés les plus recommandables, qui plus est avec un tel rapport qualité/prix. Surfshark continue d'étoffer son VPN avec des fonctionnalités telles qu'Alternative ID. Avec Alternative ID, vous pouvez bénéficier de la création, avec l'aide de Surfshark, d'identités numériques alternatives pour vous aider à renforcer votre anonymat en ligne ; cela vaut également pour des adresses mail de substitution, ce qui vous évite d'avoir à utiliser votre adresse principale par exemple. En bref, Surfshark VPN est l'une des solutions les plus appréciables en 2024 si vous voulez accroitre votre anonymat en ligne au quotidien. Connectez en plus un nombre illimité d'appareils simultanément et cela, dès l'abonnement Surfshark VPN Starter.