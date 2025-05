Pendant longtemps, les VPN ont été perçus comme un sésame universel. On l’activait, on choisissait un pays, et on accédait à des contenus qui étaient jusque-là hors de portée. Dans de nombreux cas, la combine fonctionne encore à peu près. Mais l’environnement a changé, et certaines situations exigent dorénavant bien plus qu’un simple tunnel chiffré.