Côté sécurité, Proton VPN ne fait aucun compromis. Grâce à sa technologie Secure Core, il redirige le trafic Internet via plusieurs serveurs sécurisés avant d’atteindre sa destination finale, offrant ainsi une protection supplémentaire contre la surveillance et les cyberattaques. De plus, l’intégration du chiffrement AES-256 et du protocole WireGuard assure une connexion rapide et sécurisée, même sur des réseaux Wi-Fi publics.

L’un des points forts de Proton VPN réside dans son interface intuitive et accessible sur tous les appareils : Windows, macOS, Linux, iOS et Android. Il permet également jusqu’à 10 connexions simultanées, idéal pour une utilisation sur plusieurs appareils à la maison ou au travail. Pour les amateurs de streaming et de téléchargement, Proton VPN propose des serveurs dédiés offrant une vitesse stable et performante, permettant de regarder des vidéos en 4K ou de télécharger sans limitation de bande passante.

Outre sa fiabilité, Proton VPN se distingue par son engagement envers une navigation libre et sécurisée, en particulier pour ceux qui vivent dans des pays où l’accès à l’information est restreint. Son infrastructure plus réduite que certains géants du secteur est compensée par la qualité et la sécurité avancée de ses serveurs. Toutefois, l’absence d’application native pour les Smart TV et consoles peut nécessiter une configuration manuelle, ce qui peut être un frein pour certains utilisateurs. Son prix hors promotion est légèrement plus élevé que la moyenne, mais les fonctionnalités proposées justifient largement cet investissement pour ceux qui placent la confidentialité au cœur de leurs préoccupations.