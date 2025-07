ProtonVPN se distingue par une approche centrée sur la sécurité et l’intégrité des données, un choix particulièrement pertinent en cette fin juillet 2025, à l’heure où les déplacements estivaux exposent souvent les connexions personnelles à des risques accrus. Développé par l’équipe derrière ProtonMail, ce VPN propose un chiffrement robuste, un kill switch efficace, ainsi qu’un routage via Secure Core pour masquer votre adresse IP même face à des menaces sophistiquées.

L’expérience utilisateur est soignée : l’interface reste sobre mais claire, les connexions sont stables, et les vitesses de téléchargement convaincantes même sur de longues distances. Avec plus de 4 900 serveurs dans plus de 90 pays, ProtonVPN permet aussi bien de consulter ses services bancaires depuis un hôtel que d’accéder à ses plateformes de streaming habituelles sans géorestriction. Le tout repose sur une infrastructure open source régulièrement auditée, ce qui rassurera les profils les plus soucieux de transparence.

Côté revers, certaines options avancées comme les profils de connexion personnalisés ou le support Smart TV ne sont pas aussi développés que chez la concurrence. Et si l’abonnement à 3,59 €/mois reste raisonnable, il est un peu plus élevé que les formules ultra low cost. Reste que pour les utilisateurs exigeants en matière de confidentialité, cette offre de juillet figure parmi les plus solides du marché.