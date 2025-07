Proton VPN mise sur une approche radicalement axée sur la confidentialité. Développé par l’équipe à l’origine du service mail chiffré Proton Mail, ce VPN d’origine suisse se distingue par sa politique stricte de non-conservation des logs, son infrastructure auditable en open source et l’utilisation du chiffrement AES-256. Pour l’utilisateur, cela signifie que toutes les activités en ligne restent invisibles aux yeux des fournisseurs d’accès, des plateformes ou des réseaux publics peu fiables.

Côté usage, Proton VPN brille par sa polyvalence. L’application, disponible sur Windows, macOS, Android, iOS et même Linux, permet de protéger jusqu’à 10 appareils en simultané. En déplacement, elle offre un confort appréciable : connexion automatique aux serveurs les plus rapides, accès aux contenus géobloqués (services de streaming, sites restreints à certaines régions), et débits constants même avec l’option Secure Core activée. Autrement dit, vous pouvez regarder votre série préférée depuis un hôtel à l’autre bout du monde sans craindre la mise en mémoire tampon ou la censure locale.

En cette fin juillet 2025, alors que de nombreux Français s’apprêtent à partir en congés ou télétravaillent depuis des lieux plus exposés, s’équiper d’un VPN devient un réflexe de bon sens. Proton VPN s’adresse aussi bien aux novices qu’aux utilisateurs avancés avec une interface claire, des fonctions avancées comme le kill switch ou le split tunneling, et surtout une fiabilité éprouvée. Seul petit bémol : certaines fonctions (comme le support du réseau Tor) restent réservées à la formule Plus. Mais à 3,59 €/mois avec 6 mois offerts, cette version complète devient aujourd’hui largement accessible.