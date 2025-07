Parfaitement adapté aux usages de l’été, CyberGhost VPN permet de rester connecté en toute sécurité, même loin de chez soi. Que vous soyez à l’hôtel, dans un aéroport ou en terrasse à l’étranger, il chiffre vos données et masque votre IP pour protéger vos informations personnelles sur les réseaux publics. C’est un réflexe simple à adopter pour éviter les mauvaises surprises pendant les vacances.

Son vaste réseau de plus de 11 000 serveurs répartis dans 100 pays garantit une connexion rapide et stable, avec la possibilité de choisir librement votre localisation. Cela permet de retrouver vos services habituels (plateformes de streaming, accès presse, comptes bancaires) sans subir les blocages géographiques. L’interface est claire, disponible en français, et compatible avec 7 appareils en simultané, un vrai plus pour les couples ou familles connectées.

Autre avantage notable : la possibilité d’ajouter une IP dédiée à votre abonnement, utile si vous souhaitez une adresse unique pour vos usages récurrents (télétravail, services sensibles). En parallèle, la garantie de 45 jours satisfait ou remboursé sur les formules longues permet de tester le service sans pression. Seul point de vigilance : la formule mensuelle reste onéreuse (11,99 €/mois), mais elle sert surtout à comparer. L’offre 2 ans + 2 mois à 2,19 €/mois reste clairement la plus avantageuse du moment. Un bon plan à saisir avant de prendre la route des vacances.