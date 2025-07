CyberGhost VPN s’impose une nouvelle fois comme notre choix préféré, grâce à son rapport qualité/prix imbattable. Pour seulement 2,19 € par mois (et 2 mois gratuits), vous bénéficiez d’un réseau de 11 000 serveurs dans plus de 100 pays, d’applications simples à utiliser et de profils prédéfinis pour le streaming, le téléchargement ou la navigation anonyme. Le service est compatible avec Netflix, Prime Video, Disney+, et même certaines chaînes de télévision étrangères.

Côté sécurité, CyberGhost ne conserve aucun log, chiffre vos données avec le protocole WireGuard et dispose d’un kill switch automatique. Bonus : une garantie de remboursement de 45 jours, idéale pour tester sans engagement. Pour la rédaction, c’est le VPN grand public le plus complet et le plus accessible en 2025. Une valeur sûre.